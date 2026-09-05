Calciomercato Lazio | Diogo Leite in arrivo: programmate le visite mediche

05.09.2026 12:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Diogo Leite in arrivo: programmate le visite mediche

CALCIOMERCATO LAZIO - Diogo Leite sarà un nuovo difensore della Lazio. Si sta per concludere una lunga rincorsa iniziata lo scorso gennaio e arrivata alle battute finali dopo la fine della sessione di mercato estiva. Il centrale portoghese, secondo Matteo Moretto, è atteso a Roma nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche. A tal riguardo, Di Marzio fa sapere la giornata buona per il suo arrivo dovrebbe essere quella di domani. La Lazio e i suoi agenti avrebbero trovato un accordo per un contratto triennale con opzione di rinnovo per un'altra stagione. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.