Lazio, problemi fisici per Galassi: le ultime sullo spagnolo

PRIMAVERA - La Lazio Primavera è scesa in campo contro i pari età del Parma per la terza giornata di campionato. Tra i convocati della squadra di Punzi non c'è Bruno Galassi. Il giocatore spagnolo, arrivato in estate dal Real Madrid, si è infortunato dopo aver giocato da titolare le prime due partite e non sarà a disposizione per il match casalingo contro gli emiliani. La speranza è di riaverlo a disposizione per la trasferta di Cesena del 12 settwmbre.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_