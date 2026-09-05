Ex Lazio | Ratkov è il nuovo numero 10 del Levante: la sua scelta
05.09.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Sta per iniziare l'avventura di Petar Ratkov con il Levante. Il centravanti serbo, che ha lasciato la Lazio negli ultimi giorni di mercato, ora vivrà la sua prima partita in Spagna contro il Malaga. Per la sua esperienza a Valencia, il classe 2003 scelto di vestire il 10. Un numero pesante, che spera che possa aiutarlo a rilanciarsi dopo gli ultimi mesi negativi vissuti a Formello.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.