IL TABELLINO di Lazio Primavera - Parma Primavera 0-1
Primavera 1 | 3ª giornata
LAZIO-PARMA 0-1
Sabato 5 settembre, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO U20 (4-3-3): Pannozzo; Avram (90' Bagordo), Ciucci, Pernaselci, Touray; Santagostino Baldi, Milillo (58' Gatto), Battisti; Canali (71' Trifelli), Mecozzi (46' Landi), Montano (58' Eone).
A disp.: D'Alessio, Zangari, Stornelli, Kovac, Ferrante, Riggi
All.: Francesco Punzi
PARMA U20 (4-2-3-1): Mazzocchi; Pajsar, Varali, Diallo, Marchesi (83’ Alinovi); Diop, Brizi; Burcar (67’ Diagne), Scarlato (66’ Opoku), Balduzzi (83’ Venturi); Semedo (66’ Avramescu).
A disp.: Casentini, Tognaccini, D'Amico, Hartley, Alinovi, Schreiber, Madiq
All.: Nicola Corrent
Arbitro: Ciro Aldi (Lanciano)
Assistenti: Andrea Romagnoli - Sebastian Petrov
Marcatori: 91' Avramescu (P)
Ammoniti: 96' Turay (L)
Espulsi: //
Recuperi: 2' pt, 5' st