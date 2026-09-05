IL TABELLINO di Lazio Primavera - Parma Primavera 0-1

05.09.2026 17:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Lazio Primavera - Parma Primavera 0-1

Primavera 1 | 3ª giornata

LAZIO-PARMA 0-1

Sabato 5 settembre, ore 15:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO U20 (4-3-3): Pannozzo; Avram (90' Bagordo), Ciucci, Pernaselci, Touray; Santagostino Baldi, Milillo (58' Gatto), Battisti; Canali (71' Trifelli), Mecozzi (46' Landi), Montano (58' Eone).

A disp.: D'Alessio, Zangari, Stornelli, Kovac, Ferrante, Riggi

All.: Francesco Punzi

PARMA U20 (4-2-3-1): Mazzocchi; Pajsar, Varali, Diallo, Marchesi (83’ Alinovi); Diop, Brizi; Burcar (67’ Diagne), Scarlato (66’ Opoku), Balduzzi (83’ Venturi); Semedo (66’ Avramescu).

A disp.: Casentini, Tognaccini, D'Amico, Hartley, Alinovi, Schreiber, Madiq

All.: Nicola Corrent

Arbitro: Ciro Aldi (Lanciano)

Assistenti: Andrea Romagnoli - Sebastian Petrov

Marcatori: 91' Avramescu (P)

Ammoniti: 96' Turay (L)

Espulsi: //

Recuperi: 2' pt, 5' st

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.