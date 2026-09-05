Fiorentina, Grosso a rischio: "Mi rimetto alle decisioni di chi è sopra di me"

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© foto di Federico De Luca 2026

La Fiorentina è crollata anche davanti al Torino, incassando la terza sconfitta consecutiva in questo avvio di stagione. I malumori dell'ambiente si stanno facendo sentire e il posto di Grosso sembra essere a rischio. Ha commentato lui stesso le voci, nel post gara, intervenendo ai microfoni di Dazn: "Mi rimetto alle decisioni di chi è sopra di me. Un peccato perdere questa partita, tante cose potevamo farle meglio soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo abbiamo sbloccato il risultato e non ci sta girando nel verso giusto, al primo episodio non riusciamo a tenere le redini della gara. Ci dispiace molto, questo ambiente merita risultati diversi da questi".

Poi in conferenza stampa ha aggiunto: "Le responsabilità me le prendo io, poi sicuramente non abbiamo messo delle basi forte su cui poggiare il resto. Le sfide difficili hanno bisogno di tempo. Io sono sempre preoccupato. I pensieri quando partecipi ad un campionato così tanto difficile sono normali, specie in una squadra così difficile e quando hai bisogno di tempo. Questa delusione si aggiunge alle prime due e ovviamente c'è delusione dentro. Dimissioni? “Il calcio mi ha messo davanti a tante sfide e il bello di questo sport è anche saper assorbire le delusioni nel ruolo che ho. Quando siamo andati nello spogliatoio ho dato la mano ai ragazzi perché hanno dato veramente tutto anche se non si vede. Non ho mai pensato di dimettermi".

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