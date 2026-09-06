Lazio, Brozovic nel mirino? Come stanno davvero le cose
06.09.2026 08:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - L’arrivo di Diogo Leite proverà ad allungare la coperta in difesa, mentre almeno per il momento non sono in previsione arrivi in casa Lazio per placare l’emergenza a centrocampo.
Nonostante tutto, il nome di Brozovic rimane sempre in orbita biancoceleste nelle cronache di questi giorni. Ma ci sono davvero chance che il croato possa arrivare alla Lazio?
Come riportato dall’edizione odierna del Messaggero Brozovic è un giocatore che di fatto la Lazio tiene d’occhio senza affondare. Solo qualora Rovella e Cataldi dovessero avere ulteriori problemi si andrebbe sull’ex Inter, sempre ammesso che sia a quel punto ancora tra gli svincolati.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.