FORMELLO - Lazio, rifinitura a Udine: resta un dubbio. In arrivo Diogo Leite

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Ultima sgambata della settimana a Formello. Domenica mattina, infatti, la Lazio volerà subito a Udine per allenarsi nel pomeriggio. Rifinitura in trasferta, quindi: Gattuso farà le ultime prove di formazione in Friuli per scegliere l'undici da mettere in campo lunedì sera. Il dubbio principale è in attacco: ballottaggio aperto a destra, giocherà uno tra Isaksen e Cancellieri.

La decisione verrà solo a ridosso del fischio d'inizio. Il tridente d'attacco lo completeranno Pinamonti al centro e Zaccagni a sinistra. In quei due ruoli è stato provato Gudmundsson: sarà una delle armi a gara in corso. Scelte obbligate invece a centrocampo: mancano Dele-Bashiru, Cataldi e Rovella, per questo in regia ci sarà Belahyane. Insieme a lui Frattesi e Taylor come mezzali.

Aspettando Diogo Leite, che arriverà domenica a Roma e farà le visite mediche nel centro sportivo, la coppia di centrali difensivi sarà ancora formata da Doekhi e Provstgaard. Solo panchina per Sutalo, salvo ripensamenti. A destra verrà riproposto Floriani, anche perché Marusic è out. A sinistra Nuno Tavares è in netto vantaggio su Pedraza. In porta ovviamente andrà Mandas.