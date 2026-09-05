Serie A | Hojlund illude il Napoli: l'Inter rimonta e fa esplodere San Siro
05.09.2026 20:15 di Simone Locusta
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Quanti colpi di scena a San Siro. L'Inter batte 3-2 il Napoli e manda un chiaro messaggio al campionato: è ancora lei la squadra da battere. A pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, il Napoli si ritrova avanti 0-2 grazie ai gol di Politano e Hojlund. L'Inter, a dir poco distratta, viene punita, ma reagisce alla grande e riesce a vincere una partita che sembrava ormai compromessa. Lautaro, Thuram e ancora Lautaro: la Thu-La è tornata, l'Inter è di nuovo in testa alla classifica.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.