Ecco Leite, alla Lazio otto mesi dopo: oggi l’arrivo nella Capitale
RASSEGNA STAMPA - Dagli accostamenti di gennaio all’arrivo addirittura a settembre, dopo la conclusione del mercato estivo. È la storia di una lunga rincorsa quella che porterà oggi nella Capitale Diogo Leite. Il difensore è atteso in città nella giornata odierna intorno all'ora di pranzo per dare il via alla sua avventura con la Lazio.
Quello che è il settimo acquisto dell’estate biancoceleste è stato protagonista di una lunga rincorsa: dal corteggiamento di gennaio che sembrava portare a una fumata bianca prima dello stop fisico fino all’arrivo odierno, passando per un breve accostamento di inizio estate.
Nessun altro club ha mostrato interese concreto (nonostante un altro discorso in piedi negli ultimi giorni) e alla fine Diogo Leite è pronto ad arrivare alla Lazio al posto di Romagnoli. A Formello dopo le visite, scrive l’edizione odierna del Messaggero, il portoghese firmerà un contratto triennale con opzione per un'ulteriore stagione. Secondo il Corriere dello Sport l'ingaggio si aggirerà intorno ai 2 milioni a stagione.