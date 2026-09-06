Dall’Union Berlino alla Lazio: Leite e Doekhi ancora insieme

RASSEGNA STAMPA - Si ricompone alla fine la coppia composta da Danilho Doekhi e Diogo Leite. L’olandese e il portoghese hanno giocato insieme all’Union Berlino dal 2022/23 alla scorsa annata, vivendo di alti e bassi con la squadra tedesca, e si ritroveranno ora alla Lazio.

Nella prima stagione insieme hanno contribuito a portare l’Union Berlino al quarto posto, subendo 38 gol in 34 partite per una media di 1.12 a gara. I numeri sono peggiorati nel corso delle annate, ma al netto dei dati sarà un altro lo scoglio da superare.

Diogo Leite, come del resto Doekhi, ha giocato negli ultimi anni prevalentemente in una difesa a tre. Il portoghese dovrà quindi reinventarsi, provando a sfruttare un’intelligenza tattica e una pulizia in fase di impostazione che gli hanno permesso di farsi apprezzare negli ultimi anni in Bundesliga. Dall’esordio a 19 anni col Porto sotto la guida di un ex Lazio come Sergio Conceicao al trasferimento a Formello: per l’ex Union Berlino inizia oggi una nuova tappa della carriera.