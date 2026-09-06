Tavares o Pedraza, chi è oggi il titolare della Lazio? Gattuso ha deciso

06.09.2026 10:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Tavares o Pedraza, chi è oggi il titolare della Lazio? Gattuso ha deciso

RASSEGNA STAMPA - Erano in tre durante l’estate, sono rimasti in due dopo l’esclusione di Luca Pellegrini dalle liste. Due giocatori per il posto di terzino sinistro della Lazio: da un lato Nuno Tavares, dall’altro Pedraza acquistato a parametro zero già in inverno. Nelle prime uscite è stato proprio lo spagnolo a ricoprire il ruolo di titolare.

Il precampionato di Pedraza aveva mandato buoni segnali infatti a Gattuso, a tratti costretto a schierarlo anche per l’indisponibilità di Tavares che era stato poi forse distratto anche da qualche voce di mercato proveniente soprattutto dal Porto. Alla fine Nuno è rimasto alla Lazio e si è ripreso anche la titolarità. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, infatti, è stata sfruttata a pieno l’occasione avuta da Tavares contro il Genoa. Un assist decisivo messo a segno (in Serie A mancava dal 31 ottobre 2024) e un gol solo sfiorato, con il palo a negare l’esultanza al portoghese.

Che, però, avrà modo di rifarsi già da Udine: sarà Tavares salvo sorprese il titolare sulla fascia sinistra, provando a confermarsi di prestazione in prestazione e a scavalcare definitivamente Pedraza, arrivato sì per giocare ma protagonista di un avvio con la Lazio tutt’altro che esaltante, con tanto di confronto in campo con Gattuso.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.