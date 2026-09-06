Calciomercato Lazio | La Saudi Pro League non molla Brozovic? Le ultime

06.09.2026 12:00 di  Antoniomaria Pietoso  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | La Saudi Pro League non molla Brozovic? Le ultime
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© foto di Federico De Luca 2023

CALCIOMERCATO LAZIO - Marcelo Brozovic è uno degli svincolati di lusso rimasti ancora senza squadra. Il croato è alla ricerca di un nuovo progetto dopo che il suo contratto con l'Al Nassr è scaduto. Il centrocampista non ha proseguito la sua avventura nel club di Cristiano Ronaldo che deve fare i conti con problemi finanziari nonostante i tifosi invochino a gran voce il suo ritorno.

Il giocatore è stato accostato pesantemente Al Hilal di Simone Inzaghi, ma l'operazione non è mai decollata. Ora il suo nome rimbalza in Italia con Fiorentina e Lazio che avrebbero sondato il terreno, ma non sarebbero le uniche pretendenti. 

Epic Brozo, secondo Sami Al Qadi noto insider della Saudi Pro League, sarebbe finito nel mirino dell'Al Ahli e i tifosi hanno invaso di cuori verdi i suoi account social. Ricordiamo che il mercato in Saudi Pro League chiude il 12 ottobre data importante non tanto per Brozovic, visto che è svincolato e può accasarsi ovunque dove e quando vuole, ma per un'eventuale alternativa che può essere trovata non solo tra i calciatori senza contratto ma anche tra quelli tesserati in tutto il mondo. La pista che porta al'ex Inter va monitorata con attenzione. 

Antoniomaria Pietoso
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Antoniomaria Pietoso
Giornalista pubblicista dal 2007, laziale dalla nascita. Bilancia ascendente scorpione, dimentico di rispondere spesso ma abbiate fiducia prima o poi recupero tutto. Scrivere è l'unica cosa che mi riesce bene.