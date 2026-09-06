Lazio, non solo Brozovic: tutti i nomi dagli svincolati per il centrocampo

RASSEGNA STAMPA - Rimarranno due posti vuoti nella lista Serie A della Lazio dopo l’inserimento di Diogo Leite. Posti che, al momento, difficilmente andranno a Patric e Pellegrini. Sul primo non ci sono certezze in merito al rientro, il secondo è stato definitivo invece da Fabiani fuori dal progetto tecnico.

Lecito allora pensare che qualcosa possa ancora arrivare dal mercato degli svincolati, magari a centrocampo dove spicca il nome di Marcelo Brozovic (accostato nelle ultime ore anche all'Al Hilal di Inzaghi). Almeno per il momento, però, la Lazio sembra aver scelto di attendere e valutare il recupero di Cataldi e Rovella, continuando però a valutare anche altri profili.

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sotto osservazione ci sarebbe anche un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano come Ismael Bennacer. L’algerino, 28 anni, è svincolato dopo la fine del contratto col Milan e dopo aver vissuto l’ennesima annata complicata in prestito a Zagabria a causa dei soliti problemi fisici.

Gli stessi che, anche se in modo minore, hanno frenato Daler Kuzkjaev. Il 33enne russo, secondo il Corriere della Sera, è un altro profilo monitorato dalla Lazio. Arrivato al Le Havre da svincolato nel luglio 2023, ha passato due anni in Francia per poi vivere un’estate ancora da svincolato e accasarsi a settembre scorso al Rubin Kazan per una sola stagione, prima del nuovo svincolo. A inizio estate, inoltre, dalla Russia assicuravano che il centrocampista fosse orientato a cercare una nuova esperienza in Spagna, sfruttando anche il possesso di un permesso spagnolo che faciliterebbe non di poco le pratiche per l'ingaggio rispetto a squadra di altri paesi.