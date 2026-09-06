WOMEN | La Lazio vola in casa dell’Inter a caccia di un posto in semifinale

Terza giornata di Serie A Women’s Cup alle porte, si avvicina la prima gara ufficiale in trasferta della stagione per la squadra di Grassadonia. La Lazio Women sarà impegnata alle ore 15:00 di oggi, domenica 6 settembre, in casa dell’Inter per provare a portare a casa la qualificazione alla semifinale del torneo.

Le biancocelesti sono reduci da due successi nelle prime due giornate, entrambe giocate al Fersini, contro Napoli e Parma. I sei punti e soprattutto il +4 di differenza reti aiutano la Lazio Women, che avrà anche il vantaggio di scendere in campo conoscendo tutti gli incastri possibili e che però dopo le gare di sabato già sa di non poter perdere.

Il girone B si è chiuso infatti con il primo posto del Sassuolo, già in semifinale di Serie A Women’s Cup, e il secondo della Roma che grazie al 3-0 con la Fiorentina non solo è salita a 6 punti, ma soprattutto ha raggiunto la Lazio a +4 di differenza reti. Se la Lazio Women dovesse perdere con l’Inter sarebbe quindi inevitabilmente dietro alle giallorosse ed eliminata. La squadra di Grassadonia, allora, dovrà trovare almeno un pareggio per star davanti alla Roma. Nel girone C Juventus (6 punti, +3 differenza reti) e Milan (4, +1) si affronteranno nel match delle 12:30 per stabilire prima e seconda classificata ma la Lazio è già aritmeticamente certa, centrando almeno un punto contro l’Inter, di stare davanti a chi tra bianconere e rossonere arriverà seconda. Anche in questo caso, basta un punto per la semifinale.