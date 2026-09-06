Sondato Alaba prima di Leite: richieste troppo alte per la Lazio
RASSEGNA STAMPA - Un sondaggio per David Alaba ha spinto Diogo Leite verso la Lazio. Non è un paradosso, ma la realtà di una situazione economica che frena inevitabilmente le possibilità del club biancoceleste.
Come riporta l’edizione odierna de la Repubblica, infatti, la Lazio avrebbe sondato davvero l’ex calciatore del Real Madrid, giudicando però troppo alta la richiesta dello stesso Alaba e decidendo quindi di chiudere per Diogo Leite, accostato già da gennaio scorso.
Nello specifico l’austriaco avrebbe chiesto 3 milioni netti di ingaggio a stagione, più le commissioni per i propri agenti. Un insieme che la Lazio non può sostenere, soprattutto pensando alla fotografia del 30 settembre dalla quale dipenderà il destino del mercato invernale. Da qui la necessità di abbandonare l’idea Alaba e virare su Diogo Leite.