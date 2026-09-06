Serie A, continua la terza giornata: il programma completo

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© foto di Federico De Luca 2026

Continua il programma della terza giornata di Serie A, giunta ormai al suo giro di boa. Il weekend si è aperto venerdì sera con la vittoria del Como in casa del Genoa ed è proseguito sabato con il successo esterno del Torino sulla Fiorentina e quelli interni di Inter e Roma rispettivamente su Napoli e Atalanta.

Oggi la giornata proseguirà con altre quattro gare: via alle 15:00 con le sfide che vedranno in campo Frosinone e Venezia da un lato e Parma e Monza dall’altro. Alle 18:00 sarà quindi il turno del match tra Bologna e Sassuolo, mentre alle 20:45 scenderanno in campo Juventus e Milan.

La giornata sarà chiusa lunedì prima, alle 18:30, con la gara tra Cagliari e Lecce e quindi, alle 20:45, con l’ultimo appuntamento del terzo turno che vedrà la Lazio impegnata sul campo dell’Udinese.