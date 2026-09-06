Bologna, Tedesco torna sulla sfida con la Lazio: "Meritavamo di più"

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Dovbyk riesce a evitare un'altra sconfitta dolora al Bologna, impegnato al Dall'Ara contro il Sassuolo. Il match è finito 2-2 e al triplice fischio, ai microfoni di Sky Sport, Tedesco ha analizzato il momento e la prestazione dei suoi commentando anche l'espulsione: "Sono tato calmo per 93 minuti poi ho calciato quel pallone e mi hanno espulso".

Proseguendo la sua analizi, il tecnico dei rossoblù è tornato a parlare anche della sfida contro la Lazio all'esordio nella nuova stagione: "Se è un buon punto? Dobbiamo accettarlo perchè con la Lazio e l'Atalanta meritavamo di più, oggi no. Abbiamo concesso troppi contropiedi al Sassuolo".

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