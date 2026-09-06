WOMEN | Un super gol di Monnecchi non basta: Lazio ko con l’Inter ed eliminata
Non basta un super gol di Margherita Monnecchi ad aprire la terza giornata di Serie A Women’s Cup per la Lazio Women. Le biancocelesti cadono contro l’Inter in trasferta e dicono addio alle speranze di qualificazione alle semifinali della competizione. Le biancocelesti partono bene, poi al 16’ passano con un eurogol da centrocampo di Monnecchi. Al 38’ l’episodio che cambia la gara: il braccio di Masu in area biancoceleste concede un rigore all’Inter che Vilhjamsdottir non sbaglia.
Inizia il secondo tempo e l’Inter trova subito il vantaggio: al 52’ una mischia in area di rigore si risolve a vantaggio delle nerazzurre che passano con Tomasevic. I cambi immediati di Grassadonia non bastano, sei minuti più tardi arriva anche il rosso diretto per l’allenatore della Lazio Women. Le biancocelesti ci provano, spreca una buona chance Visentin intorno all’ora di gioco. Nel finale anche la beffa: si ferma Fordos e arriva il tris nerazzurro con Raphino.
La Lazio Women chiude seconda a 6 punti il girone, ma viene eliminata: la miglior seconda è la Roma per la migliore differenza reti. In semifinale anche Sassuolo, Juventus e Inter. Per la squadra di Grassadonia ora testa al campionato.