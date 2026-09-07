Lazio, Gattuso si scopre mediatore: complimenti in pubblico, ma a Formello…

RASSEGNA STAMPA - Mantenere la tensione al minimo per proteggere il gruppo. Strategia e missione di Rino Gattuso sono chiare: proteggere la sua rosa per provare a regalare alla Lazio una stagione oltre le aspettative.

Così vanno lette alcune recenti dichiarazioni, mirate anche a evitare di gettare benzina sul fuoco su una situazione che come è normale che sia in estate ha vissuto qualche momento concitato.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, infatti, Gattuso si sarebbe speso “su un mercato squattrinato, ha sbattuto pugni e rivoltato tavoli a Formello”. Un Gattuso determinato negli uffici del centro sportivo della Lazio ma anche mediatore al di fuori, con l’obiettivo di mettere davanti a tutto il gruppo e proteggerlo dalle tensioni.