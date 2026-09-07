Lazio, obiettivo porta inviolata: caccia al terzo clean sheet
07.09.2026 09:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - La Lazio stasera incrocerà l'Udinese, andando a caccia della quarta vittoria consecutiva in Serie A, considerando anche l'ultima gara dello scorso campionato con Sarri.
Un filotto che non si verifica da ottobre-novembre 2024, quando in panchina c'era Marco Baroni. I biancocelesti puntano anche al terzo clean sheet di fila, contro un'Udinese che, come la Lazio, è andata a segno nelle ultime sei gare di campionato.
Come evidenzia il Corriere dello Sport, inoltre, da quando Runjaic guida i friulani, dalla stagione 2024-25, la Lazio è inoltre una delle squadre mai battute dall'Udinese in Serie A: quattro precedenti, con una vittoria biancoceleste e tre pareggi.
autore
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.