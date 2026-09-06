Milan, Gila: "I tifosi della Lazio sono bellissimi, mi dispiace che..."
06.09.2026 23:40 di Simone Locusta
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© foto di Daniele Buffa
Intervenuto nel post partita di Juventus - Milan ai microfoni di Dazn, il difensore rossonero Mario Gila ha parlato della prossima gara che lo attende, ovvero il ritorno a Roma per sfidare la sua cara e vecchia Lazio. Di seguito le sue parole in merito:
“Ho tantissima voglia di ritrovare la squadra, i miei compagni che sono fantastici. Mi dispiace che non ci saranno i tifosi della Lazio che sono bellissimi, ma ho tanta voglia di ritrovare i miei ex compagni”.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.