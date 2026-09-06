Serie A | Gatti risponde a Cissé nel recupero: è 1-1 tra Juve e Milan

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La domenica di Serie A si chiude con un Juventus - Milan poco avvincente, terminato 1-1, che racconta di due squadre ancora lontane dalla forma ideale. Un punto a testa che fa più comodo a Spalletti che ad Amorim: i rossoneri sono passati in vantaggio al 68' grazie al neo-entrato Cissé, ma nei minuti di recupero Gatti, che ha concluso la partita da centravanti aggiunto (scelta di Spalletti che ha evidentemente dato i suoi frutti), ha spento il sogno vittoria del Milan.