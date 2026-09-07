Lazio, Sutalo vede il debutto: può esserci anche lui con l’Udinese

RASSEGNA STAMPA - Nella Lazio che sfiderà l’Udinese si vedrà la prima presenza da titolare in biancoceleste di Andrea Pinamonti. L’attaccante, dopo i minuti giocati col Genoa, sarà in campo dal primo minuto a caccia di gol per aumentare un bottino che oggi è tutto dovuto a Frattesi.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, contro l’Udinese in casa Lazio potrebbe vedersi anche un altro esordio, quello di Josip Sutalo.

Il difensore, arrivato dall’Ajax, ha dovuto smaltire qualche noia fisica ed è pronto a scendere in campo. Gattuso potrebbe lanciarlo, anche se non dal primo minuto: i titolari al centro della difesa saranno ancora Doekhi e Provstgaard, ma Sutalo spera di avere spazio dall’inizio per trovare i primi minuti con la maglia della Lazio.