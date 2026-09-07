Lazio, Sutalo vede il debutto: può esserci anche lui con l’Udinese

07.09.2026 09:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Sutalo vede il debutto: può esserci anche lui con l’Udinese

RASSEGNA STAMPA - Nella Lazio che sfiderà l’Udinese si vedrà la prima presenza da titolare in biancoceleste di Andrea Pinamonti. L’attaccante, dopo i minuti giocati col Genoa, sarà in campo dal primo minuto a caccia di gol per aumentare un bottino che oggi è tutto dovuto a Frattesi.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, contro l’Udinese in casa Lazio potrebbe vedersi anche un altro esordio, quello di Josip Sutalo.

Il difensore, arrivato dall’Ajax, ha dovuto smaltire qualche noia fisica ed è pronto a scendere in campo. Gattuso potrebbe lanciarlo, anche se non dal primo minuto: i titolari al centro della difesa saranno ancora Doekhi e Provstgaard, ma Sutalo spera di avere spazio dall’inizio per trovare i primi minuti con la maglia della Lazio

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.