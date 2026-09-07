Lazio, Pinamonti pronto al debutto: già cinque gol all'Udinese

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio è a due gol dalle 4.000 reti in Serie A, mentre Andrea Pinamonti è a una presenza dalle 250. Numeri che fanno da cornice al debutto del nuovo centravanti biancoceleste, chiamato a dare peso e gol all'attacco di Gattuso. Dopo Frattesi, protagonista con due reti nelle prime due giornate, ora tocca a lui.

L'Udinese, scrive il Corriere dello Sport, è un avversario che porta bene a Pinamonti: ha già segnato cinque gol ai friulani, gli stessi realizzati contro la Roma. L'ultima volta a Udine, lo scorso febbraio con il Sassuolo, firmò un gol e un assist. La Lazio, intanto, va a caccia del tris: tre vittorie nelle prime tre giornate sono riuscite soltanto nel 1974-75 con Maestrelli e nel 2012-13 con Petkovic.

Gattuso dovrà fare a meno di Marusic, Rovella, Dele-Bashiru, Cataldi e Galassi. Belahyane dovrebbe agire in regia con Frattesi e Taylor, mentre davanti Pinamonti sarà affiancato da Cancellieri o Isaksen e Zaccagni. In panchina pronti Gudmundsson e Sutalo, con Diogo Leite appena arrivato a Roma.

Proprio Gudmundsson può essere il jolly dalla panchina: contro l'Udinese ha già partecipato a quattro gol, tre reti e un assist. Gattuso avrà bisogno di tutti i nuovi acquisti per provare a trasformare una partenza già sorprendente in un incredibile tris di vittorie.