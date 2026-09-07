Lazio | Taylor, l'uomo del 2026: è lui il miglior produttore di gol

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RASSEGNA STAMPA - Servono gol e assist, e nel 2026 uno dei giocatori che più li ha garantiti è stato Taylor. Dal suo debutto in Serie A l'11 gennaio 2026, ricorda il Corriere dello Sport, l'olandese è infatti il laziale che ha preso parte a più reti nel periodo considerato: cinque, tre gol e due assist, gli stessi di Pedro.

Lo spagnolo, nelle ultime due stagioni, ha garantito 15 reti in campionato, 10 nella prima e 5 nella seconda. Numeri che la Lazio deve recuperare e per farlo si affida soprattutto al nuovo duo Frattesi-Pinamonti. Ma servirà il contributo di tutti: Taylor e le ali, da Cancellieri a Isaksen, passando per Zaccagni, Noslin e Gudmundsson.

Proprio l'islandese può rappresentare l'arma in più di Gattuso. La richiesta è chiara: più giocatori coinvolti nella produzione offensiva, uno dei limiti principali della Lazio nell'ultimo periodo con Sarri.