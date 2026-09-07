Ex Lazio | Pandev: “All’Inter grazie a Mou. Venivo da una realtà di pariolini e…”
07.09.2026 11:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Alessandro Pizzuti
RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport per Goran Pandev. L’ex calciatore della Lazio ripercorre tra le altre cose anche i momenti del passaggio all’Inter dopo i sei mesi senza giocare a Formello.
Queste le sue parole: “Mourinho mi chiamo quand ero fuori rosa alla Lazio. ‘Vieni a vincere con noi?’ domandò. E dopo tre giorni mi schierò titolare contro il Chievo. Non giocavo da sei mesi”.
E ancora: “Il segreto di quell’Inter? La carbonara. Venivo da una realtà di ‘pariolini’, dove si mangiava bene, ma ad Appiano vidi Thiago Motta mangiare quella pasta prima delle partite. Scherzi a parte, al netto di tutto direi l'unione. Stavamo bene, eravamo amici”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.