Ex Lazio | Pandev: “All’Inter grazie a Mou. Venivo da una realtà di pariolini e…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Pizzuti

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport per Goran Pandev. L’ex calciatore della Lazio ripercorre tra le altre cose anche i momenti del passaggio all’Inter dopo i sei mesi senza giocare a Formello.

Queste le sue parole: “Mourinho mi chiamo quand ero fuori rosa alla Lazio. ‘Vieni a vincere con noi?’ domandò. E dopo tre giorni mi schierò titolare contro il Chievo. Non giocavo da sei mesi”.

E ancora: “Il segreto di quell’Inter? La carbonara. Venivo da una realtà di ‘pariolini’, dove si mangiava bene, ma ad Appiano vidi Thiago Motta mangiare quella pasta prima delle partite. Scherzi a parte, al netto di tutto direi l'unione. Stavamo bene, eravamo amici”.