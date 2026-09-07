Milan, Amorim punta la Lazio: “Conosciamo Gattuso, sappiamo chi affronteremo”

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A margine della gara pareggiata dal suo Milan contro la Juventus a Torino l’allenatore dei rossoneri Ruben Amorim ha parlato anche dei prossimi impegni della sua squadra, tra cui quello contro la Lazio.

Nel prossimo turno di campionato, in programma sabato 12 settembre allo stadio Olimpico, il Milan affronterà la Lazio e proprio sulla sfida si è soffermato Amorim. Queste le sue parole: “Per vincere le partite devi essere aggressivo e devi essere duro, anche quando non stai giocando bene. E Gattuso era l'immagine di quel Milan: a volte il Milan non giocava bene, ma l'aggressività che Gattuso metteva in campo era qualcosa di speciale per tutta la squadra”.

“Quindi sappiamo cosa andremo ad affrontare, ma abbiamo una settimana per preparare la partita e abbiamo tantissimo lavoro da fare. Penso che giocheremo meglio nella prossima gara”.