Milan, Amorim punta la Lazio: “Conosciamo Gattuso, sappiamo chi affronteremo”

07.09.2026 12:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Milan, Amorim punta la Lazio: “Conosciamo Gattuso, sappiamo chi affronteremo”
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A margine della gara pareggiata dal suo Milan contro la Juventus a Torino l’allenatore dei rossoneri Ruben Amorim ha parlato anche dei prossimi impegni della sua squadra, tra cui quello contro la Lazio.

Nel prossimo turno di campionato, in programma sabato 12 settembre allo stadio Olimpico, il Milan affronterà la Lazio e proprio sulla sfida si è soffermato Amorim. Queste le sue parole: “Per vincere le partite devi essere aggressivo e devi essere duro, anche quando non stai giocando bene. E Gattuso era l'immagine di quel Milan: a volte il Milan non giocava bene, ma l'aggressività che Gattuso metteva in campo era qualcosa di speciale per tutta la squadra”.

Quindi sappiamo cosa andremo ad affrontare, ma abbiamo una settimana per preparare la partita e abbiamo tantissimo lavoro da fare. Penso che giocheremo meglio nella prossima gara”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.