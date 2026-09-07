PRIMAVERA | Lazio, Punzi: “Dispiace aver perso così, non dimentichiamo che…”

Al termine della gara tra Lazio Primavera e Parma è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club l’allenatore biancoceleste Francesco Punzi. Queste le sue parole: “Sembrava una partita destinata al pareggio, poi nel calcio una gara non si può mai definire finita. Dispiace aver preso gol quando poco prima c’era un calcio d’angolo per noi ed eravamo tutti nell’area avversaria. Ma non è la prima volta che succede e non sarà l’ultima, bisogna essere bravi a mantenere calma ed equilibrio”.

“Abbiamo fatto una buona gara contro un avversario di valore. I nostri ragazzi hanno provato a ribattere colpo su colpo avendo anche qualche discreta occasione o presupposto per crearne. Anche i subentrati, e anche chi ha esordito come Landi, ha fatto una buona partita. Sono soddisfatto di quanto visto in campo, l’amaro in bocca resta per la sconfitta a maggior ragione perdendo al 91’, ma non è la prima volta che accade e siamo vaccinati per questo. Facciamo i complimenti anche a loro, sono una squadra di qualità e ottima struttura, allenata molto bene. Nonostante la partita in un momento di stanca hanno avuto la forza di trovare il gol in transizione”.

“Noi dobbiamo essere bravi a lavorare su quanto dobbiamo migliorare, a inizio campionato sono tante per tutti. Non ci eravamo esaltati prima, non ci deprimiamo ora. Conosciamo il nostro percorso e il nostro cammino, soprattutto l’obiettivo da raggiungere. Calma, tranquillità e andiamo avanti con grandissima fiducia nei ragazzi preparando la prossima partita a Cesena. Il Parma è partito forte soprattutto quando si andava a ritmi bassi la loro struttura imponente poteva fare la differenza”.

“Noi siamo stati bravi, abbiamo mantenuto la calma e le distanze concedendo qualcosa naturalmente ma anche trovando qualcosina. Nel secondo tempo tranne il loro colpo di testa e il tiro di Avram non ci sono state particolari occasioni, la gara sembrava destinata al pareggio. Solo un episodio poteva sbloccarla, loro lo hanno trovato e gli facciamo i complimenti. Non ci dimentichiamo di farli anche ai nostri ragazzi per il percorso fatto, ora dobbiamo essere bravi a mettere tutto da parte e ripartire senza farci condizionare da un risultato sportivo”.