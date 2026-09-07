Serie A, si chiude la terza giornata: il programma completo

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© foto di Federico De Luca 2026

È pronta ad andare in archivio la terza giornata di Serie A, che si prepara a mettere in scena le ultime due gare in calendario. Il weekend si è aperto venerdì sera con la vittoria del Como in casa del Genoa ed è proseguito sabato con il successo esterno del Torino sulla Fiorentina e quelli interni di Inter e Roma rispettivamente su Napoli e Atalanta.

Nel pomeriggio di domenica la vittoria pirotecnica del Frosinone contro il Venezia e il pari tra Parma e Monza. Un punto a testa anche per Bologna e Sassuolo nel tardo pomeriggio e per Juventus e Milan in serata.

La giornata sarà chiusa oggi, lunedì 7 settembre, con due match. Alle 18:30 la gara tra Cagliari e Lecce e quindi, alle 20:45, l’ultimo appuntamento del terzo turno che vedrà la Lazio impegnata sul campo dell’Udinese.