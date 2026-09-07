Udinese - Lazio, le probabili formazioni: Belahyane in regia e un dubbio

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Dall'Olimpico alla Dacia Arena. La Lazio, a punteggio pieno in campionato, si prepara ad affrontare l'Udinese di Runjaic in trasferta. Gattuso dovrà fare a meno di Cataldi, oltre che di Marusic e Dele-Bashiru (sono fuori lista sia Pellegrini che Patric). A questi si aggiunge anche Rovella, che contro il Genoa ha accusato un problema al polpaccio: tornerà dopo la sosta. Di fronte a Mandas in porta toccherà di nuovo alla coppia Doekhi-Provstgaard. Sutalo andrà solo in panchina. A destra ci sarà ancora Floriani, a sinistra invece Nuno Tavares (in vantaggio su Pedraza). Il posto in regia a centrocampo lo prenderà Belahyane, che chiuderà il terzetto con Frattesi e Taylor. C'è un ballottaggio in attacco: è tra Isaksen e Cancellieri sulla destra, dovrebbe spuntarla il secondo. Al centro giocherà Pinamonti, a sinistra Zaccagni. Dal mercato è arrivato Gudmundsson: sarà a disposizione per entrare a gara in corso. Nei prossimi giorni l'ultimo acquisto Diogo Leite si aggregherà al gruppo.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Gómez; Davis. All.: Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Sutalo, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Isaksen, Gudmundsson. All.: Gattuso.