Lazio, monte ingaggi da bassa Europa e valore da metà classifica: i numeri
07.09.2026 10:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - I numeri non mentono e certificano impietosi il momento della Lazio. Che, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, si ritrova dopo il mercato estivo con il settimo monte ingaggi della Serie A.
Un piazzamento che potrebbe valere virtualmente un posto in Conference League, ma che non fa i conti con un altro dato che si è aggiornamento dopo la sessione estiva di calciomercato.
Per quanto riguarda il valore di mercato e il costo dei cartellini, infatti, la Lazio ricopre lo stesso slot che si è trovata a occupare nella classifica finale dello scorso campionato, piazzandosi al nono posto. I numeri, appunto, non mentono e pensare all’Europa sembra a maggior ragione quanto mai complicato.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.