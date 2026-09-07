Lazio, monte ingaggi da bassa Europa e valore da metà classifica: i numeri

07.09.2026 10:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, monte ingaggi da bassa Europa e valore da metà classifica: i numeri

RASSEGNA STAMPA - I numeri non mentono e certificano impietosi il momento della Lazio. Che, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, si ritrova dopo il mercato estivo con il settimo monte ingaggi della Serie A

Un piazzamento che potrebbe valere virtualmente un posto in Conference League, ma che non fa i conti con un altro dato che si è aggiornamento dopo la sessione estiva di calciomercato.

Per quanto riguarda il valore di mercato e il costo dei cartellini, infatti, la Lazio ricopre lo stesso slot che si è trovata a occupare nella classifica finale dello scorso campionato, piazzandosi al nono posto. I numeri, appunto, non mentono e pensare all’Europa sembra a maggior ragione quanto mai complicato.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.