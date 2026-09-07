Lazio, Giordano: "Mercato da 6, ecco perché. Pinamonti mi piace e..."

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© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante Bruno Giordano ha parlato della prossima gara della Lazio contro l'Udinese e del mercato fatto dalla società biancoceleste, soffermandosi anche su alcuni singoli. Di seguito le sue parole.

“Sarà una bella partita, un bel test. Affronti una squadra che sta bene. Questa è una gara che può darti tanto, per intraprendere una strada o un’altra. Potrebbe farti togliere dalla mente ciò che pensavano in molti ad inizio stagione. L’importante è che la squadra dimostri di essere tale, di essere unita. Si deve pensare più al gruppo che a se stessi, credo debba essere questo il marchio di fabbrica di questa squadra.

"Pinamonti a me piace, è serio, pensa al calcio, ha fatto il massimo per arrivare qui, avrà le motivazioni giuste. Chiaro che l’attaccante va messo in condizione di segnare. Bene fin qui Floriani, non ha dato la sensazione che fosse emozionato e sicuramente lo è stato. Ha fatto una bella partita subentrando, si è ripetuto giocando titolare. Si è presentato bene, poi è un prodotto del settore giovanile e questo va difeso. Con Kamara sarà una bella prova".

"Il mercato della Lazio è da 7 per le entrate, da 5 per le uscite. Quindi arriviamo a 6. Di Romagnoli e Gila sentiremo la mancanza nel corso della stagione. Poi è andato via un giocatore carismatico come Pedro, che ti dava tanto. Brozovic sarebbe un valore aggiunto a livello di esperienza e non solo”.