Lazio, Gattuso a Mediaset: "Mantova? Preso una bella ripassata da Lotito"
Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di SportMediaset in occasione del media day per le tv. Di seguito le sue parole: "Il flop con il Mantova rimane, non ci siamo riscattati di niente. Abbiamo preso una bella musata, ci è costata e ci è bruciata, a me personalmente brucia ancora tanto. Poi siamo stati bravi a reagire in queste due partite di campionato. Non so se ci siamo già abituati a vedere una pazza Lazio, spero di no".
"Crediamo fortemente in chi è arrivato, faccio i complimenti a chi è voluto venire a tutti i costi. Le motivazioni tante volte, per me, sono più importanti di un fantasista o di un giocatore da 10-15 gol. Lotito? Un rapporto pane al pane, vino al vino. Sono un suo dipendente, quando vedo qualcosa che non mi piace glielo faccio presente e lui lo stesso. Quando abbiamo perso col Mantova ho preso una bella ripassata. L'assenza dei tifosi allo stadio pesa, perché il calcio senza tifosi non è calcio".