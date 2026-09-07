Lazio, Gattuso a Mediaset: "Mantova? Preso una bella ripassata da Lotito"

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Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di SportMediaset in occasione del media day per le tv. Di seguito le sue parole: "Il flop con il Mantova rimane, non ci siamo riscattati di niente. Abbiamo preso una bella musata, ci è costata e ci è bruciata, a me personalmente brucia ancora tanto. Poi siamo stati bravi a reagire in queste due partite di campionato. Non so se ci siamo già abituati a vedere una pazza Lazio, spero di no".

"Crediamo fortemente in chi è arrivato, faccio i complimenti a chi è voluto venire a tutti i costi. Le motivazioni tante volte, per me, sono più importanti di un fantasista o di un giocatore da 10-15 gol. Lotito? Un rapporto pane al pane, vino al vino. Sono un suo dipendente, quando vedo qualcosa che non mi piace glielo faccio presente e lui lo stesso. Quando abbiamo perso col Mantova ho preso una bella ripassata. L'assenza dei tifosi allo stadio pesa, perché il calcio senza tifosi non è calcio".