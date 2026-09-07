Lazio, Gattuso svela: "Il mio rapporto con Lotito? Se qualcosa non va..."
07.09.2026 15:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Gennaro Gattuso ha parlato anche del suo rapporto con Claudio Lotito, spiegando di esser pronto a intervenire quando vede qualcosa che non va.
"Lotito? Un rapporto pane al pane, vino al vino. Sono un suo dipendente, quando vedo qualcosa che non mi piace glielo faccio presente e lui lo stesso".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.