Atalanta, Giuntoli su Romagnoli: "Ecco perché non l'abbiamo preso"

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Il direttore sportivo dell'Atalanta Cristiano Giuntoli è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul mercato estivo portato avanti dalla società nerazzurra. Tra i tanti temi, il dirigente ha parlato anche dell'interesse per Romagnoli della Lazio, poi finito all'Al Sadd in Qatar. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Non siamo andati su un altro difensore come c'era stato invocato seguendo la stampa, ma il motivo è legato a diversi fattori: Hien sta recuperando e Obric sta crescendo molto bene. Abbiamo seguito dei calciatori che erano una grande opportunità all'inizio, poi però è andata diversamente. Pensiamo di avere una rosa migliorata e soprattutto di qualità. Sarò anche ripetitivo e il nuovo corso ha bisogno di tempo: a livello tattico, cardiaco e fisico dove la squadra dovrà abituarsi. Servirà tempo. Alajbegovic e Romagnoli? Per l'esterno abbiamo optato per un giocatore più pronto. In difesa avevamo già Obric in crescita e un recupero importante da parte di Hien: non volevamo soffocare il reparto".