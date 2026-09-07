Milan, Gila dopo la Juve: "Ho sentito un fastidio...". Salta la Lazio?
07.09.2026 14:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Gila a rischio. Il difensore del Milan è uscito per un problema fisico nell'ultima partita contro la Juventus. "Ho sentito un fastidio al rotuleo", ha dichiarato dopo il triplice fischio. Sono quindi da monitorare le sue condizioni, soprattutto in vista della prossima giornata contro la Lazio. Lo spagnolo sarà monitorato dallo staff in settimana cercando di capire la sua disponibilità. Per lui si tratterebbe di un ritorno all'Olimpico, dopo l'addio di quest'estate per passare proprio al club rossonero.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.