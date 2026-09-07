Lazio, Gattuso sullo stadio vuoto: "Non è calcio senza tifosi"

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Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di SportMediaset in occasione del media day per le tv. Oltre a tornare sulla sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova e a esprimersi sulle prime giornate di campionato, il mister biancoceleste ha parlato anche della protesta dei tifosi. Lo stadio Olimpico, infatti, rimarrà pressoché vuoto e con pochissimi abbonamenti per la contestazione contro la società e il presidente Lotito. Di seguito le sue parole a riguardo: "L'assenza dei tifosi allo stadio pesa, perché il calcio senza tifosi non è calcio".