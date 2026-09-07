Lazio, l'ultima capriola di Hernanes: il video celebrativo della società - VIDEO
07.09.2026 15:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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La Lazio, in vista della partita di questa sera contro l'Udinese, ha pubblicato sui propri canali social le immagini dell'ultima 'capriola' realizzata da Anderson Hernanes con indosso la maglia biancoceleste. L'ultimo gol segnato dal brasiliano con la Lazio, infatti, era stato il 19 gennaio 2014 al Friuli, nella vittoria per 2-3 contro l'Udinese allenato allora da Guidolin.
L'ultima perla del Profeta in biancoceleste 🇧🇷 pic.twitter.com/YSHXKRj3a3— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 7, 2026
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.