Lazio, Mandas a LSC: "Servirà attenzione. Sento la fiducia di Gattuso"

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Ptima del fischio d'inizio di Udinese - Lazio, Christos Mandas é intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue dichiarazioni: “Giochiamo fuori casa, dobbiamo continuare con questo spirito delle prime due partite. Vogliamo essere attenti e continuare così forte".

“La linea difensiva? Con Oliver siamo molto amici e Daniel è un bravo ragazzo ed è molto attento. C’e un buon spirito in questa linea difensiva”.

“Mi sento molto pronto, sento la fiducia dell’allenatore ed è importante per me”.