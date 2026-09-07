Lazio, Mandas a LSC: "Servirà attenzione. Sento la fiducia di Gattuso"
07.09.2026 20:10 di Christian Gugliotta
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Ptima del fischio d'inizio di Udinese - Lazio, Christos Mandas é intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue dichiarazioni: “Giochiamo fuori casa, dobbiamo continuare con questo spirito delle prime due partite. Vogliamo essere attenti e continuare così forte".
“La linea difensiva? Con Oliver siamo molto amici e Daniel è un bravo ragazzo ed è molto attento. C’e un buon spirito in questa linea difensiva”.
“Mi sento molto pronto, sento la fiducia dell’allenatore ed è importante per me”.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.