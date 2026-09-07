Nuovo esordio a Udine: ecco con quale maglia scenderà in campo la Lazio
07.09.2026 18:35 di Simone Locusta
Al Bluenergy Stadium la sfida tra Udinese e Lazio chiuderà la terza giornata di campionato, la prima a mercato chiuso. Fatta ovviamente eccezione per quello degli svincolati, che ha regalato ai biancocelesti l'innesto di Diogo Leite per sostituire il partente Romagnoli.
Sarà una gara condita da alcuni debutti per entrambe le squadre, con molta probabilità il nuovo acquisto Albert Gudmundsson farà il suo esordio in maglia biancoceleste.
A debuttare in questo campionato, però, non saranno solo i calciatori. Contro l'Udinese infatti la Lazio scenderà in campo per la prima volta in gare ufficiali con la terza maglia. La prima volta in assoluto è stata contro il Frosinone, in amichevole.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.