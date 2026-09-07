Lazio, Sutalo convocato dalla Croazia per la Nations League: la lista
Josip Sutalo è stato inserito dal commissario tecnico Slaven Bilic nella lista dei convocati della Croazia per i prossimi impegni di Nations League. Una chiamata che certifica la fiducia riposta nel centrale, appena arrivato in biancoceleste per raccogliere l'eredità di Gila, trasferitosi al Milan.
Il nuovo difensore della Lazio torna dunque al centro del progetto della sua Nazionale dopo il recente cambio di club. Per il giocatore si tratta di un'importante occasione per ritrovare continuità e confermare le proprie qualità anche con la maglia della Lazio.
La Croazia sarà impegnata nei prossimi appuntamenti di Nations League e Sutalo, che vanta già 37 presenze con la maglia della Nazionale, potrebbe essere chiamato a dare il proprio contributo al reparto difensivo. Di seguito l'elenco completo.