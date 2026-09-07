WOMEN | Inter - Lazio, la Serie A esalta Monnecchi: "Il gol dell'anno" - VD

La Lazio Women è caduta a Milano nella terza giornata di Serie A Women’s Cup. Dopo essere passata in vantaggio contro l'Inter grazie all'eurogol di Margherita Monnecchi, le biancocelesti hanno subito la rimonta nerazzurra che ha fissato il risultato sul 3-1 finale.

Il gol di Monnecchi, però, non è passato inosservato. Il profilo ufficiale della Serie A Women ha pubblicato sui suoi canali social il gesto tecnico, accompagnato da una descrizione a video che recita: "Margherita Monnecchi ha segnato il gol dell'anno".