WOMEN | Inter - Lazio, la Serie A esalta Monnecchi: "Il gol dell'anno" - VD
07.09.2026 19:00 di Simone Locusta
La Lazio Women è caduta a Milano nella terza giornata di Serie A Women’s Cup. Dopo essere passata in vantaggio contro l'Inter grazie all'eurogol di Margherita Monnecchi, le biancocelesti hanno subito la rimonta nerazzurra che ha fissato il risultato sul 3-1 finale.
Il gol di Monnecchi, però, non è passato inosservato. Il profilo ufficiale della Serie A Women ha pubblicato sui suoi canali social il gesto tecnico, accompagnato da una descrizione a video che recita: "Margherita Monnecchi ha segnato il gol dell'anno".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.