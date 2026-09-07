Lazio, Bilic annuncia i convocati della Croazia: "Sutalo ha trovato..."

Slaven Bilic, commissario tecnico della Croazia, fa il punto sulla situazione della difesa della Croazia e parla anche di Josip Sutalo, nuovo centrale della Lazio. Il ct croato vede segnali positivi nel reparto:

"La situazione in difesa centrale sta migliorando. Sutalo ha trovato una nuova squadra e devo ancora parlare con Pongracic. Duje Caleta-Car non è stato convocato, ma ho parlato con lui. Lo stimo molto e gli ho detto che doveva trovare una squadra. Ora ha firmato per il Sassuolo, e nulla è ancora deciso. Mi aspetto che giochi, e se lo farà, sarà con noi".