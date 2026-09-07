Atalanta, Giuntoli: "Nuovo ciclo? Siamo partiti da Sarri. Siamo convinti che..."

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Il direttore sportivo dell'Atalanta Cristiano Giuntoli è intervenuto in conferenza stampa per fare un bilancio di quello che è stato il mercato estivo. Di seguito le sue parole:

"Voglio ricapitolare quello che è stato il nostro mercato. Intanto voglio ringraziare la famiglia Percassi e Pagliuca per la fiducia, in particolar modo a Luca per l'aiuto in questi mesi. Siamo partiti da Sarri, convinti che sia la persona giusta per intraprendere un nuovo ciclo: contenti di averlo con noi. Siamo partiti da un regista italiano come Gaetano, poi Kristensen dopo l'addio di Djimsiti, dopo di che c'è stato Elmas e che è un calciatore molto duttile e coerente per il 4- 3-3 di Maurizio Sarri, poi è successo che De Roon ci ha chiesto di andare alla Roma e noi ci siamo fiondati su Kessié: per noi è un giocatore fondamentale per questo progetto, determinante il grande rapporto con Luca per l'acquisto di questo giocatore. Poi c'è Rowe, l'ultimo pezzo per darci negli ultimi 30 metri una qualità importante insieme a tutti i nostri attaccanti. Non siamo andati su un altro difensore come c'era stato invocato seguendo la stampa, ma il motivo è legato a diversi fattori: Hien sta recuperando e Obric sta crescendo molto bene".

"Abbiamo seguito dei calciatori che erano una grande opportunità all'inizio, poi però è andata diversamente. Pensiamo di avere una rosa migliorata e soprattutto di qualità. Sarò anche ripetitivo, e il nuovo corso ha bisogno di tempo: a livello tattico, cardiaco e fisico dove la squadra dovrà abituarsi. Servirà tempo, ma siamo fiduciosi".