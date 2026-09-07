Kessié: "Con Sarri lavoriamo ogni giorno, è un grandissimo allenatore"

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Franck Kessié è tornato a Bergamo. Il centrocampista ivoriano è intervenuto in conferenza stampa per parlare del suo ritorno, della stagione dell'Atalanta e di Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole sull'ex allenatore della Lazio:

"Con lui lavoriamo ogni giorno. Mister Sarri è un grandissimo allenatore e dal punto di vista del ruolo per me non c'è problema nel giocare da mezzala o addirittura da regista. La priorità è dare il massimo per la squadra".