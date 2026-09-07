Udinese - Lazio, Oddi avvisa: "Sarà tosta. L'assenza di Zaniolo..."

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Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della sfida tra Udinese e Lazio. L’ex difensore biancoceleste ha parlato del momento della squadra e degli aspetti da tenere in considerazione in vista della gara, soffermandosi sulle possibili difficoltà che gli uomini di Gattuso potrebbero incontrare contro i friulani. Di seguito le sue parole:

"Contro l’Udinese per la Lazio sarà una gara tosta. Sono sempre state così in quello stadio, anche in passato. Mi aspetto una bella Lazio, rinfrancata dalle ultime due vittorie di fila. Hanno rincuorato anche me. Malgrado le tante assenze a centrocampo, penso che possa tirare fuori anche un risultato pieno contro i bianconeri. Lo schiaffo con il Mantova mi ha preoccupato, sembrava l’inizio peggiore in linea con le aspettative della stagione. E’ stato importante reagire subito, viceversa sarebbe stato drammatico".

"L’Udinese è storicamente è una squadra fisicamente messa bene, devi aspettarti di tutto. L’assenza di Zaniolo pesa, quindi anche loro hanno dei problemi. Sono convinto di poter vedere una buona prestazione, poi il risultato dipende da tante cose. Voglio vedere una squadra convinta che non abbia paura di niente".