Lazio, Gattuso a Dazn: "Saranno novanta minuti di passione. Udinese? Mi aspetto..."

A pochi minuti dal calcio d'inizio, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha presentato la sfida tra Udinese e Lazio ai microfoni di Dazn. Ecco di seguito le sue parole.

"Dobbiamo continuare a lavorare così, non subire gli eventi, la strada è quella. Dopo la batosta con il Mantova credono in quello che dobbiamo fare, dobbiamo credere in quel che si fa. Udinese? Oggi si va dal dentista, è fastidioso, loro sono questi. Sono fisici, veloci, verticali, sono bravi. Una squadra ben costruita e allenata bene, dovremo essere bravi e non subirli, dobbiamo tenere botta e battere colpo su colpo. Pinamonti e Isaksen? Mi aspetto che andiamo tutti nella stessa direzione, nessuna via di mezzo. Serve una parttia di gamba, se giochiamo sotto ritmo e senza coraggio è dura. Saranno novanta minuti di passione".