Udinese - Lazio, Inler a Dazn: "Giochiamo in casa, vogliamo far bene"

07.09.2026 20:23 di  Simone Locusta   vedi letture
Udinese - Lazio, Inler a Dazn: "Giochiamo in casa, vogliamo far bene"
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo dell'Udinese Gokhan Inler è intervenuto nel prepartita di Udinese - Lazio ai microfoni di Dazn, presentando la sfida e analizzando il momento della squadra prima del match. Di seguito le sue parole: "Affrontiamo una squadra forte, ma giochiamo in casa e vogliamo dimostrare di far bene oggi. Noi da Premier League? Piedi per terra, oggi abbiamo un'opportunità, abbiamo tanto da dimostrare".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.