Lazio, Mandas a Sky: "Vogliamo i tre punti. Mi piace il nostro spirito"

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Prima di Udinese - Lazio, Christos Mandas è intervenuto ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole: "La partita di oggi è difficile, l'Udinese ha iniziato forte. Per noi è importante, vogliamo tornare a casa con i tre punti. Quest'anno mi sta piacendo lo spirito dentro lo spogliatoio, Gattuso ci lavora tanto. Per me questo è fondamentale, lavoriamo bene in allenamento e questo poi si vede durante le partite".