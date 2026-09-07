Lazio, Mandas a Sky: "Vogliamo i tre punti. Mi piace il nostro spirito"
07.09.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Prima di Udinese - Lazio, Christos Mandas è intervenuto ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole: "La partita di oggi è difficile, l'Udinese ha iniziato forte. Per noi è importante, vogliamo tornare a casa con i tre punti. Quest'anno mi sta piacendo lo spirito dentro lo spogliatoio, Gattuso ci lavora tanto. Per me questo è fondamentale, lavoriamo bene in allenamento e questo poi si vede durante le partite".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.