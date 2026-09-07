Udinese - Lazio, Mandas a Dazn: "Il segreto della nostra difesa è..."
07.09.2026 20:15 di Simone Locusta
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A pochi minuti dall'inizio di Udinese - Lazio, il portiere biancoceleste Christos Mandas è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la gara. Di seguito le sue parole:
"Il segreto della difesa è lo spirito del gruppo, in allenamento lavoriamo bene. Gattuso? Un uomo fantastico, dà fiducia a me e tutta la squadra. Ci alleniamo con voglia, questo è importante".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.